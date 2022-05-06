المكتب السياسي لأنصار الله يبارك عملية إلعاد البطولية

بارك المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن العمليات الفلسطينية في مواجهة قوات العدو الإسرائيلي وآخرها عملية إلعاد البطولية التي جاءت ردا على تصعيد العدو الاسرائيلي واقتحامات مستوطنيه الصهاينة للمقدسات الإسلامية.

وقال المكتب السياسي لأنصار الله في بيان له “إذ نبارك للشعب الفلسطيني المجاهد حيوية أبنائه الأبطال في تنفيذ عمليات مزعزعة لكيان العدو، ندعو جميع أبناء الأمة الإسلامية لدعم جهاد الشعب الفلسطيني والانتصار للقدس وللأقصى الشريف في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية”.

وأضاف البيان ان “ما يجب أن يعلمه كيان العدو أنه لن يتحقق له أمن وسلام طالما بقي محتلاً أرض فلسطين، وأنه لن يجني من اتفاقيات التطبيع إلا الفشل والخيبة”.

المصدر: موقع انصار الله