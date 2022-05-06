سلاح الجو الروسي يشن ضربات على 24 منشأة عسكرية في أوكرانيا

اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن المقاتلات والمروحيات والمسيرات الروسية أغارت على 24 هدفًا عسكريًا أوكرانيًا الليلة الماضية، كما دمرت مستودعين للذخيرة وبطارية مدفعية.

وقال كوناشينكوف: “شنت المقاتلات الروسية والمسيرات غارات على 24 منشأة عسكرية في أوكرانيا خلال الليل. من بينها: 18 منطقة تمركز القوات والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية، وبطارية مدفعية فضلاً عن مستودعين أسلحة صاروخية ومدفعية في منطقة كراسنوبولي بجمهورية دونيتسك الشعبية “.

وأضاف أن ” القوات الجوية الفضائية الروسية دمرت بصواريخ عالية الدقة، مستودعًا كبيرًا للذخيرة تابعا للقوات الأوكرانية يقع ضمن مجمع مصنع “انيرغوماش سبيتس ستال” في مدينة كراماتورسك”.

وقال إنه تم أيضا تدمير نظام الصواريخ التكتيكية للقوات الأوكرانية” توتشكا أو” في منطقة بلدة نوفوتافريتشيسكي بمنطقة زابوروجيا. بالإضافة إلى ذلك، أشار كوناشينكوف إلى استهداف 10 معاقل ومناطق تجمع الأفراد والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية.

وأردف الجنرال:”دمرت القوات الصاروخية في منطقة بلدة نيكيفوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية قاذفة صواريخ أوكرانية مضادة للطائرات “إس 300″، واستهدفت خمس مناطق لحشد الأفراد والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية”.

واختتم قائلا: ” إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 151 مقاتلة، و 112 مروحية و 742 مسيرة و 290 صاروخًا مضادًا للطائرات ، و 2854 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و 329 راجمة صواريخ و 1338 ما بين مدفعية ومربط هاون، و 2683 وحدة مركبة عسكرية خاصة” .

المصدر: سبوتنيك