خلال الشهر الماضي.. 1000 حالة اعتقال نفذها العدو الاسرائيلي بحق الفلسطينيين

قال “مركز فلسطين لدراسات الأسرى” إنه “رصد تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ما يزيد عن ألف حالة اعتقال، خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، بينهم 92 طفلاً، و14 سيدة”.

وأوضح المركز في تقريره الشهري حول الاعتقالات أن “الاحتلال اعتقل قرابة الـ500 شخص من مدينة القدس المحتلة، ومن داخل المسجد الأقصى، بينهم نساء وأطفال، في يوم واحد”.

وأشار التقرير إلى أن “قوات الاحتلال، اعتقلت 16 فلسطينيا من قطاع غزة، بينهم 15 صيادًا، اعتقلوا خلال ممارستهم عملهم في صيد الأسماك قبالة شواطئ القطاع، وأطلق سراحهم بعد التحقيق معهم”.

المصدر: فلسطين اليوم