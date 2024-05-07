تغطية | العدو يحتل معبر رفح ويمنع دخول شاحنات المساعدات وارتقاء شهداء بقصف ليلي على المدينة

استشهد 21 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، منذ فجر الثلاثاء، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة، غالبيتهم من مدينة رفح. وقالت مصادر طبية، إن 20 شهيدا وعشرات الإصابات وصلت مستشفى الكويت التخصصي في رفح.

وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف والمواطنين جثامين 4 شهداء، بينهم امرأتان، وأصيب 18 آخرين، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة الدربي في حي تل السلطان غرب رفح، وجثامين 3 شهداء من تحت أنقاض منزل عائلة أبو عمرة، و4 شهداء من عائلة الهمص في حي الجنينة شرقا، وأربعة شهداء آخرين في قصف منزل لعائلتي الشمالي وعبد العال.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن عددا من الإصابات وصلت إلى المستشفى الكويت التخصصي، جراء استهداف طائرات حربية اسرائيلية منزل لعائلة العفيفي في حي تل السلطان، غرب مدينة رفح.

وشن طيران الاحتلال غارات جوية استهدفت منطقة أبو حلاوة شرقي مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال وطلاقها النار على منازل المواطنين في المناطق الشرقية لمدينة رفح.

وفي وقت لاحق، أصيب 10 مواطنين بجروح مختلفة، جراء استهداف الاحتلال محيط المعبر، وجرى نقلهم إلى المستشفى الكويتي.

بالفيديو | رسالة ناشط من غزة حول لحظات العدوان على رفح الليلة الماضية

وفي مدينة غزة، استشهد مواطن، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال مدرسة لإيواء النازحين في مخيم الشاطئ غرب غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة بمدينة غزة خصوصا أحياء الزيتون وتل الهوا والشيخ عجلين والصبرة.

وفي شمال قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في منطقة العطاطرة مدينة بيت لاهيا، كما استهدفت طائرات الاحتلال المناطق الشرقية لبلدتي بيت حانون وجباليا شمال القطاع.

ووسط القطاع، أطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف صوب منازل المواطنين شمال النصيرات.

ومنذ يوم الإثنين، كثفت قوات الاحتلال قصفها مدينة رفح، وطالبت المواطنين في المناطق الشرقية بمغادرتها. وعمد الاحتلال منذ بدء العدوان على اجبار المواطنين النزوح من شمال ووسط القطاع إلى مدينتي خان يونس ورفح جنوبا.

ومنذ بداية العملية البرية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة في الـ27 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كانت مدينة رفح التي تقدر مساحتها بنحو 65 كيلومترا مربعا، آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، وباتت تضم أكثر من 1.5 مليون مواطن.

الاحتلال يحتل معبر رفح ويوقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة

وتوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، داخل معبر رفح البري عبر الحدود مع مصر، وأغلقه بالكامل، ما أدى إلى توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى قطاع غزة.

واقتحمت آليات الاحتلال المعبر، وسط إطلاق قذائف ونار كثيف على مبانيه، واحتلته بشكل كامل، ومنعت تنقل المسافرين، خصوصا المرضى والجرحى، ودخول المساعدات الإنسانية، أو نقل المساعدات المتكدسة لأهالي القطاع في المناطق الجنوبية والشمالية، ما ينذر بمجاعة وخطر حقيقي على حياه المرضى.

وفي السياق، يواصل جيش الاحتلال اغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

ويُعتبر معبر رفح البري شريان الحياة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والمنفذ البري الوحيد لإدخال المساعدات وإجلاء المصابين، وهذا التوغل واحكام السيطرة عليه، يعني الحرمان من المساعدات الغذائية والطبية.

ومع دخول العدوان يومه الـ 214، يواصل جيش الاحتلال عدوانه برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 34735 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78108 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

بلديات غزة: لا يوجد بديل لاستقبال نازحي رفح واجتياح المحافظة إبادة

أكد زهدي الغريز وكيل وزارة الحكم المحلي بغزة، أن محافظات القطاع الوسطى وخانيونس، لا تستطيع استيعاب أعداد النازحين المتواجدين في رفح، والذين يقدر عددهم بمليون ونصف المليون نازح.

وعدّ الغريز الإعلان الإسرائيلي عن خانيونس منطقة آمنة، بأنه إعلان مخادع. وقال في تصريح إن “الاحتلال مسح 90% من منازل خانيونس، وأهلها لا يستطيعون العودة إليها أساسًا؛ كي يستقبلوا نازحين آخرين”.

وأوضح أن البنية التحتية لخانيونس مدمّرة بنسبة تفوق 90% من آبار وشوارع ومفترقات، “ولا يوجد هناك قدرة عملياتية على تشغيل الآبار التي تحتاج لإعادة حفر، وبعضها القليل يحتاج لسولار من أجل العمل، وهو أيضًا غير متوفر”.

سيدة فلسطينية نزحت من رفح باتجاه خانيونس

وذكر الغريز أنّ مواصي خانيونس لا يوجد فيها مكان يتسع لخيمة واحدة، “إضافة إلى أن المنطقة أساسًا لا يوجد فيها بنية تحتية ولا كهرباء ولا مياه، ولا يوجد فيها أدنى الاحتياجات الأساسية لتغطية احتياجات النازحين هناك”.

وبيّن أن نزوح مليون ونصف المليون فلسطيني من رفح لخانيونس، أمر مستحيل ولا يمكن تحقيقه، و”إسرائيل” تريد عمليًا أن تضلل العالم من خلال تبرئة صورتها والادعاء أنها سمحت بإخلاء المناطق، ولكن في الأساس هي تعرض المواطنين لعملية إبادة محققة.

وذكر أنّ المنطقة الوسطى تحديدًا دير البلح، هي مكتظة عن آخرها، ولا تستطيع استيعاب المزيد، “هناك ما يزيد عن 800 ألف نازح في منطقة كان يسكن فيها 80 ألف نازح، أي المتواجدين عشرة أضعاف قدرتها الاستيعابية”.

كما أشار إلى أن المناطق الأخرى في الوسطى تعاني أساسًا من عدوان مستمر، “النصيرات دمرّ الاحتلال شمالها بشكل كامل، وهي أيضا مناطق يهدد الاحتلال باجتياحها بعد اجتياح رفح، وليست آمنة”.

المصدر: مواقع