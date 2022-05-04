العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا.. تحذير للناتو وعقوبات متبادلة

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الأربعاء أن “أي وسيلة نقل تابعة لحلف شمال الأطلسي (للناتو) تكون محمّلة بالأسلحة تصل إلى أوكرانيا سنتعامل معها كهدف عسكري”. وأكد وزير الدفاع الروسي، في تصريح صحفي، أن “الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو يواصلون تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة”، مضيفاً أن “القوميين الأوكرانيين يتجاهلون مطالبتنا لهم إطلاق سراح المدنيين من مجمع “آزوفستال” وإلقاء أسلحتهم”.

كذلك أكد شويغو أن القوات الروسية، في إطار العملية العسكرية الخاصة، إلى جانب قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، توسع السيطرة على أراضي هاتين الجمهوريتين.

وفي سياق تطورات العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء إيغور كوناشينكوف، عن “تدمير القوات الفضائية الجوية الروسية لعبّارة عائمة و4 مستودعات للذخيرة والأسلحة في أوكرانيا”. جاء ذلك في البيان الرسمي لوزارة الدفاع، إذ أعلن كوناشينكوف كذلك عن “تدمير مجمع لإطلاق صواريخ “توتشكا أو” وثلاث محددات لإضاءة وتوجيه نظام الدفاع الصاروخي “إس-300″ التابع للقوات الأوكرانية”.

كما دمرت القوات المسلحة الروسية 6 محطات أوكرانية متنقلة لتوليد الكهرباء، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي تسع مسيرات أوكرانية 4 قاذفات صواريخ متعددة من طراز “سميرتش”، بحسب الدفاع الروسية.

كذلك، دمرت القوات الفضائية الجوية الروسية مجمعاً لإطلاق صواريخ “توتشكا أو” وثلاث محددات لإضاءة وتوجيه نظام الدفاع الصاروخي “إس-300” التابع للقوات الأوكرانية، حسبما أعلن كوناشينكوف.

وقام الطيران الروسي خلال الليلة الماضية “بقصف 40 منشأة عسكرية، بما في ذلك معبر عائم بالقرب من “بروتوبوفكا”، و 4 مستودعات أسلحة، و 34 منطقة تمركز للقوى العاملة والمعدات العسكرية”. كما أصابت القوات الصاروخية موقعين للقيادة، وبطارية من طراز “بي إم-21 غراد”، وبطارية مدفعية ذاتية الدفاع “غفوزديكا 2إس1″، وبطارية مدفع هاوتزر “دي-30″، و4 مناطق لتمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية، حسب بيان وزارة الدفاع.

وكذلك ضربت المدفعية 16 موقعا قياديا ومستودعين للوقود و476 معقلا للقوميين الأوكرانيين المتطرفين، ومناطق لتمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية، كما تم تدمير ما يصل إلى 310 فردا و53 وحدة من المعدات العسكرية.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو فرضت عقوبات على 63 مواطنا يابانيا. كما حظرترئيس الوزراء ووزير الخارجية من دخول روسيا. وجاء في بيان الخارجية “موسكو تحظر دخول رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ووزير الخارجية يوشيماسي هاياشي من دخول روسيا، ومن بين المدرجين أيضا على “القائمة السوداء” (قائمة الممنوعين من دخول روسيا) وزراء المالية والدفاع والعدل”.

وتابع البيان “أطلقت إدارة فوميو كيشيدا حملة غير مسبوقة ضد روسيا، وتوجيه خطاب غير مقبول وإطلاق تصريخات غير مقبولة ضد روسيا، بما في ذلك الافتراء والتهديدات المباشرة. وقد تردد صدى ذلك من قبل الشخصيات العامة والخبراء وممثلي وسائل الإعلام في اليابان، الذين يشاركون تماماً في مواقف الغرب تجاه بلادنا .. تماشيا مع هذا المسار، تتخذ طوكيو خطوات عملية تهدف إلى تفكيك علاقات حسن الجوار، والإضرار بالاقتصاد الروسي والمكانة الدولية لبلدنا. مع مراعاة ما سبق، وكذلك العقوبات الشخصية التي فرضتها الحكومة اليابانية على روسيا. المواطنين، بما في ذلك شخصيات في القيادة العليا للدولة، تم اتخاذ قرار بشأن حظر غير محدد لدخول مواطني اليابان إلى روسيا”.

ولفت البيان غلى أن القائمة (قائمة الحظر) تضم 63 مواطناً يابانياً. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه المفوضية الأوروبية الأربعاء، تفاصيل عن الحزمة السادسة من العقوبات التي ينوي الاتحاد الأوروبي فرضها ضد روسيا، وتبين أنها تتضمن فرض حظر على شراء النفط الروسي.

وأفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، باندلاع النيران في مستودع للوقود في منطقة ماكييفكا بدونيتسك، جراء قصف الجانب الأوكراني للمنطقة. وجاء في بيان السلطات “تم اندلاع حريق صباح اليوم في مستودع وقود في ماكييفكا بعد إطلاق القوات الأوكرانية قذيفة من عيار 122 ملم استهدفت المنطقة المذكورة”. ووفقا لمصادر محلية، فإن الحرائق طالت 4 خزانات وشاحنتي وقود على الأقل، كما تضرر مبنى مصنع ميتاليست بالقرب من موقع الحادث.

المصدر: روسيا اليوم