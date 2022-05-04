قيلان خلال جولة له في راشيا: الاستحقاق الانتخابي تعبير ارادي حر يعكس القناعات الوطنية

جال عضو هيئة الرئاسة في حركة امل مرشح الثنائي الوطني عن دائرة راشيا والبقاع الغربي الدكتور قبلان قبلان على عدد من فعاليات ووجهاء منطقة راشيا، حيث تم التداول في القضايا الوطنية العامة ومنها الإستحقاق الانتخابي.

ودعا قبلان عقب جولته الى المشاركة الكثيفة في هذا الاستحقاق كتعبير ارادي حر يعكس القناعات الوطنية، ويعزز الخيار الديمقراطي في المساءلة والمحاسبة ضمن اجواء رصينة هادئة.

واكد قبلان على ان راشيا كما كانت في السابق “محط اهتمامنا في شتى مجالات التنمية ستبقى كذلك لرفع كل صنوف الحرمان والتهميش عن اهلنا”.

وقوبل قبلان خلال جولته بحفاوة كبيرة وبكل معاني الشكر والتقدير للدور المركزي الذي لعبه من خلال مجلس الجنوب، في انجاز مئات المشاريع التنموية الحيوية التي طالت كل قرى قضاء راشيا من مدارس وكهرباء وآبار وبنى تحتية، وتم التأكيد على ان راشيا الوفية سترد الوفاء بالوفاء للدكتور قبلان، الذي نقل منطقة راشيا من حال الحرمان والتهميش الى حضن الدولة التي نأت عنها لسنوات طوال.

المصدر: موقع المنار