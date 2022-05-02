الشيخ القطان: للنزول بكثرة إلى صناديق الإقتراع لننتخب من نثق بأنهم يفون بوعودهم ويحمون لبنان

دعا رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان، كل المسلمين لأن يهبوا لنصرة المسجد الأقصى وفلسطين وقال: “ما يقوم به الصهاينة في المسجد الأقصى وفلسطين يحتاج إلى وقفة ضمير، ونحن نناشد كل الدول والشعوب العربية والإسلامية لأن تهب لنصرة الأقصى ولنصرة أهلها وإخوانها في فلسطين المحتلة، لأن الأعداء يريدون أن يهدموا المسجد الأقصى وأن يغيروا معالم مقدساتنا وسلبنا أرضنا ومقدساتنا”.

وتابع: “رغم كل التخاذل من الدول العربية والإسلامية، ما نراه في فلسطين هو برسم أولئك الذين يطبعون ويعقدون الإتفاقيات مع العدو الصهيوني وبرسم كل شرفاء العالم، فهؤلاء لا يفهون لغة المعادلات والإتفاقيات، وهم لا يفهون إلا لغة القوة والمواجهة”.

كلام القطان جاء خلال أدائه خطبتي عيد الفطر في مجمع عمر بن الخطاب في برالياس، بحضور حشد من المصلين.

وفي الشأن الداخلي والإنتخابي قال القطان: “رسالتنا في عيد الفطر المبارك للقيادة السياسية في لبنان بأن يتقوا الله في هذا الشعب المظلوم، فها هو عيد الفطر يحل علينا ولا يوجد كهرباء ولا ماء ولا أقل مقدرات العيش الكريم، يحل علينا عيد الفطر ونحن نرى الشعب يعاني ما يعانيه، لا سيما أولئك الذين يتقاضون رواتب بخسة من الدولة اللبنانية”.

وأكد “ضرورة النزول بكثرة إلى صناديق الإقتراع، لننتخب من نثق بأنهم يفون بوعودهم وأولئك الذين نثق بأنهم يحمون لبنان، فنحن على يقين بأن هذا البلد لا يمكن أن يكون قويا عزيزا مواجها لكل التحديات، إلا من خلال معادلة الشعب والجيش والمقاومة، هذه المعادلة يمثلها أولئك الذين يترشحون على هذه اللوائح لكي يحفظوا هذا البلد، ولكي يكون قويا ومواجها لكل التحديات من أعداء هذا لبنان واللبنانيين”.

بعدها استقبل الشيخ القطان التهاني بالعيد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام