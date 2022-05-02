صادرات الغاز الروسي إلى الصين تنمو بنسبة 60 بالمئة

أعلنت شركة غازبروم الروسية أن تصدير الغاز الروسي إلى الصين عبر خط أنابيب (سيبيريا) ارتفع في الفترة بين شهري كانون الثاني ونيسان الماضيين بنسبة 60 بالمئة تقريباً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاء في بيان صادر عن الشركة الروسية ونقله موقع روسيا اليوم “صادرات الغاز إلى الصين تتزايد بموجب عقد ثنائي طويل الأجل بيننا وبين شركة (سي أن بي سي) الصينية” موضحة أن حجم عمليات التسليم في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 حقق مستوى مرتفعاً بشكل ملحوظ.

ويتم توريد الغاز الروسي إلى الصين عبر خط أنابيب (باور أوف سيبيريا) حيث بدأت عمليات التسليم عبر خطوط الأنابيب في نهاية عام 2019 وبلغ حجمها في عام 2020 نحو 4.1 مليارات متر مكعب ومع مراعاة الاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها في شباط الماضي بين الجانبين يمكن أن تصل الطاقة الإجمالية للشحنات إلى الصين عبر طريق الشرق الأقصى إلى 48 مليار متر مكعب سنوياً.

المصدر: وكالات