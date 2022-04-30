رئيس الماكينة الانتخابية لحركة أمل جبيل: أصواتنا التفضيلية للمرشح رائد برو – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 30 2022 - 23:26

رئيس الماكينة الانتخابية لحركة أمل جبيل: أصواتنا التفضيلية للمرشح رائد برو

منذ 1 ساعة 30 April، 2022
رائد برو
لبنان

أكد رئيس الماكينة الانتخابية لحركة أمل في دائرة كسروان-جبيل نبيه شمص خلال لقاء انتخابي في جبيل “التزام إعطاء الأصوات التفضيلية لمرشح الثنائي الوطني رائد برو، والخيار الواضح لقيادة الحركة”. وشدد على أن “كل ما يشاع عن أن هناك مرشحا آخر للثنائي في هذه الدائرة عار من الصحة”، ولفت إلى أن “هناك محاولات إعلامية عبثية لأهداف باتت معروفة”.

وأشار شمص إلى أن “الحركة أنجزت كل التحضيرات اللوجستية لهذه العملية وأن 15 أيار سيشكل استفتاء حقيقيا للايمان بوحدة هذا الوطن وعيشه المشترك وثقافة الحوار الداخلي”، لافتا إلى أن “الأقلام المأجورة والخيال العفن والمنصات الموتورة، لن تنال من طهارة مواقفنا وعزم قيادتنا للانتقال الى وطن يليق بتضحيات أبنائه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة