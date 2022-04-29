الطيران الروسي يدمر بصواريخ عالية الدقة 38 منشأة عسكرية أوكرانية خلال اليوم

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن الطائرات الروسية بصواريخ عالية الدقة دمرت 38 منشأة عسكرية أوكرانية خلال اليوم الماضي.

وقال كوناشينكوف، خلال إفادة صحفية :”خلال اليوم، أصابت صواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو 38 هدفا عسكريا لأوكرانيا. من بينها 20 مركزا و 11 منطقة لتمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية، ومستودعا للوقود في منطقة فولنويه بوله، و محطة رادار في منطقة بيتشينيغي” .

وأضاف كوناشينكوف: ” ” دمّر الطيران العملياتي – التكتيكي والقوات الجوية الروسية 22 منشأة عسكرية في أوكرانيا. بما في ذلك: خمسة مراكز ، و 13 منطقة لتمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى أربعة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والوقود في بلدات سيفيرودونيتسك وتشيرفونويه وبيلوغوريه”.

وأردف المتحدث: “وحدات المدفعية تدمر 64 منطقة تمركز للحشود والمعدات العسكرية وتقتل أكثر من 200 من القوميين الأوكرانيين” .

واختتم كوناشينكوف بالقول: “في المجموع، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 142 طائرة و112 مروحية، و640 طائرة بدون طيار، و 279 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و646 2 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 305 راجمة صواريخ، و1184 مدفعية ميدانية ومدافع هاون فضلا عن تدمير 2475 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة “.

وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.

وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الخميس الماضي، تحرير مدينة ماريوبول بإقليم دونباس، التي وصفها بأنها “عاصمة كتيبة آزوف” الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرًا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع “أزوفستال”. ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بضرورة إحكام الطوق على منطقة “أزوفستال” الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.

المصدر: سبوتنيك