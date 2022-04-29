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April 29 2022 - 16:34

المجلس الشيعي الاعلى: لاستهلال شهر شوال غروب الاحد

منذ 47 mins 29 April، 2022
المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى
لبنان

أعلن المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان في بيان له الجمعة أن “نائب رئيس المجلس العلامة الشيخ علي الخطيب دعا المؤمنين إلى استهلال شهر شوال المبارك لهذا العام، غروب يوم الاحد الموافق 1/5/2022م”.

وتابع البيان “على كل من يشاهد الهلال الحضور إلى مقر المجلس (طريق المطار) للادلاء بشهادته أمام أصحاب السماحة والفضيلة علماء الدين عند غروب يوم الاحد، ويتلقى المجلس اتصالات مستهلي عيد الفطر المبارك من مختلف الدول والمناطق خارج لبنان”.

واضاف البيان “تتلقى دوائر المجلس الاتصالات من داخل لبنان والخارج على الأرقام التالية:

457600/01-457800/01-456703/01-456702/01-456701/01”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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