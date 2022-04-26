الجزائر: إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أن إرهابيا سلم نفسه أمس للسلطات العسكرية، وكان ينشط في منطقة الساحل منذ عام 2014.

وقالت الوزارة في بيان لها “في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم، يوم الاثنين إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بإن ﭬزام في الناحية العسكرية السادسة”.

وأوضحت الوزارة أن “الأمر يتعلق الأمر بالمسمى بيرحمان إبراهيم المدعو الوندري إبراهيم الذي التحق بالجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل سنة 2014″، وأضافت أن “الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني ذخيرة وجهاز اتصال لاسلكي، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة”.

المصدر: روسيا اليوم