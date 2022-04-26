لافروف: واشنطن و”الناتو” يريدان نقل خط دفاعهما إلى بحر الصين الجنوبي

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف “الناتو” يتطلعان لنقل “الخط الدفاعي” للحلف إلى بحر الصين الجنوبي.

وفي تصريح للقناة الروسية الأولى، قال لافروف: “يعلنون بصراحة أنهم سيتولون زمام الأمور، وأن الناتو لديه كل الحق بفعل ما يريد”.

وأضاف: “يقولون في بياناتهم إن الناتو هو تحالف دفاعي لذلك لا تخافوا فهذا الحلف لا يهدد أمن أحد، فيما أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ يعلن أن الناتو يتحمل مسؤولية عالمية على الصعيد الأمني، بما في ذلك عن المحيطين الهندي والهادئ”.

وتابع: “وهذا مثلما نقلوا خط الدفاع خمس مرات عن جدار برلين بعد اختفاء حلف “وارسو” والاتحاد السوفيتي، وقالوا لنا: “لا تخافوا، هذا لسلامتكم، وهذا لا يعني شيئا”، لكن بشكل عام هذا الأمر غير لائق، ويوحي بأننا لن نقرر ما هو ضروري لأمننا”.

وأردف قوله: “الواضح أنهم سينقلون الآن خط “تحالفهم الدفاعي” إلى بحر الصين الجنوبي”.

المصدر: وكالات