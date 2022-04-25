الخارجية الروسية: موسكو تطرد 40 دبلوماسيا ألمانيا من روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2022 - 16:56
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الجيش اللبناني يواصل عمليات البحث عن مفقودين جراء غرق المركب قبالة شاطئ طرابلس وتشييع 2 من الضحايا في المدينة
أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله: نتوجه إلى أهلنا بطرابلس والشمال وإلى كل العائلات التي أصيبت ونقدم لهم أحر التعازي
السيد نصر الله: ندعو إلى التحقيق السريع في هذه الحادثة لأن ما ينقل وما يتداول عن طبيعة الحادثة وتفاصيلها أمر خطير جداً
السيد نصر الله: ندعو لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين لأن هذا يهدئ الخواطر ويمنع تكرار حوادث من هذا النوع بالمستقبل
السيد نصر الله: ندعو الوزارات والمؤسسات المعنية والحكومة للوقوف إلى جانب العائلات المصابة في مأساتها وفي مصابها
السيد نصر الله: نحن جاهزون لأي شيء يمكن أن يساعد في لملمة الجراح والمساعدة في المساندة في التعبير الحقيقي عن التضامن
السيد نصر الله: يجب التأكيد على أهمية تعاون الجميع من أجل تحصين الوضع وعدم السماح لأي أحد بأن يأخذ البلد إلى الفتنة
المكتب السياسي لحركة أمل: مأساة المركب تستوجب معالجة أسبابها وفتح تحقيق شفاف وجدي من قبل الأجهزة المختصة
الإعلام الحربي: العدو الإسرائيلي يطلق عدداً من القذائف من مربض "خربة ماعر" باتجاه عدد من المناطق في جنوب لبنان
الجيش اللبناني: استهدفت المنطقة بنحو 50 قذيفة وتم إطلاق نحو 40 قنبلة مضيئة فوق بلدات طير حرفا والناقورة وشيحين وبدياس
الجيش اللبناني: عثرت وحدة من الجيش في محيط القليلة على صاروخي غراد مجهزين للإطلاق تم تعطيلهما من قبل الوحدات المختصة
المكتب الإعلامي لوزير الطاقة: الوزير وليد فياض سيتخذ صفة الادعاء الشخصي على كل من حرض ورصد وخطط وساهم بالاعتداء عليه
المكتب الإعلامي لوزير الطاقة: توقيف المعتدي لا يكفي بل يجب أن ينال عقاباً باسم الشعب اللبناني يحول دون تكرار ما حصل
افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي "فلسطين قضية الأمة المركزية" في العاصمة اليمنية صنعاء
الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة: الأنظمة المطبعة انشغلت بقمع شعوبها وخلق نزاعات داخلية في دولنا ومجتمعاتنا
النخالة: الشعب الفلسطيني ما زال شاهراً "سيف القدس" في وجه الاحتلال وهو على عهد الجهاد والمقاومة
النخالة: ندعو إلى وقف الحرب على اليمن وإنهاء الحصار عليه ونرحب بجهود إنهاء الحرب
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: العد التنازلي للكيان الصهيوني بدأ ويشهد اليوم انحداراً سريعاً في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية
النائب محمد رعد: وحدة الأمة وتطلعات شعوبها رهن بوحدة الرؤية تجاه فلسطين واللهاث وراء التطبيع لم يحقق مصلحة لأمتنا
الخارجية الإيرانية: نستنهض المؤسسات الدولية لتسخير طاقتها لدعم الفلسطينيين في مواجهة الممارسات غير الإنسانية للاحتلال
الخارجية الإيرانية: الجولة الخامسة من المحادثات مع السعودية انعقدت في بغداد بمساع عُمانية وكانت إيجابية وتمضي للأمام
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب إعادة انتخابه: لست رئيس فريق بل رئيس الجميع ولا بد من إعطاء أجوبة لمن صوتوا لليمين
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يهنئ ماكرون: الصداقة العميقة بين البلدين ستشهد المزيد من المتانة في الولاية الجديدة
الرئيس نبيه بري مهنئاً ماكرون: نجدد التزامنا بالعمل لتعزيز عرى الصداقة بين الشعبين وتطوير صيغ التعاون في مختلف المجالات
الرئيس الروسي في رسالة تهنئة لماكرون: أتمنى لكم بصدق النجاح في نشاطكم العام والصحة الجيدة
روسيا تعلن عن إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين في منطقة ريلسك الحدودية من دون سقوط ضحايا
وزيرا الخارجية والحرب الأميركيان يلتقيان الرئيس الأوكراني في كييف في أول زيارة من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الروسية
مسؤول كبير في الخارجية الأميركية: الوزيران الأميركيان أعلنا عن أكثر من 700 مليون دولار كمساعدة عسكرية إضافية لكييف
روسيا تعلن عن إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين في منطقة ريلسك الحدودية من دون سقوط ضحايا
وزيرا الخارجية والحرب الأميركيان يلتقيان الرئيس الأوكراني في كييف في أول زيارة من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الروسية
مسؤول كبير في الخارجية الأميركية: بلينكن وأوستن أعلنا عن أكثر من 700 مليون دولار كمساعدة عسكرية إضافية لكييف
وزير الحرب الأميركي لويد أوستن بعد عودته من كييف: نعتقد أن الأوكرانيين يمكنهم ربح الحرب إذا كانت لديهم المعدات المناسبة
مسؤول كبير في الخارجية الأميركية: بلينكن وأوستن أعلنا عن أكثر من 700 مليون دولار كمساعدة عسكرية إضافية لكييف
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الخارجية الروسية: موسكو تطرد 40 دبلوماسيا ألمانيا من روسيا
منذ 19 mins
25 April، 2022
الخارجية الروسية
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