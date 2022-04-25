رعد: العد التنازلي للكيان الصهيوني بدأ

قال رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد في كلمة لمؤتمر “فلسطين قضية الامة المركزية” – صنعاء إن “وقفة الشعب اليمني إلى جانب الشعب الفلسطيني نعتز بها ونراهن عليها”، وتابع “العد التنازلي للكيان الصهيوني بدأ وقد بدأ بالتعثر داخليًا وخارجيا”.

واكد رعد “إن شعر العدو بقوتنا فإنّه سوف يتهاوى أمام صمودنا”، واضاف “ما لم يكن هم تحرير فلسطين هماً جامعا لكل الامة فالجهود سوف تتعثر”، وتابع “اللهاث الذي شهدناه وراء تطبيع العلاقات بين دول المنطقة المنهزمة والعدو اثبت انه لم ينتج مصلحة لامتنا”.

وقال رعد “معنيون في هذا المؤتمر ان نوجه اهتمامنا لدعم كل حركات المقاومة والشعب الفلسطيني”، واضاف نعتبر هذا المؤتمر مدماكا اساسيا لمواصلة النضال لتحقيق النصر القريب”.

المصدر: موقع المنار