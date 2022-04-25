إسقاط طائرتين بدون طيار تابعتين للجيش الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية

أفاد محافظ مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، بأن نظام الدفاع الجوي الروسي أسقط اليوم الاثنين طائرتين بدون طيار تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية بوروفسكويه بالمقاطعة.

وكتب ستاروفويت في صفحته على “تلغرام”: “في الساعة 04:15 صباحا قامت منظومات نظام الدفاع الجوي الروسي بإسقاط طائرتين بدون طيار تابعتين للجيش الأوكراني، لم يؤد ذلك إلى وقوع ضحايا أو إصابات أو دمار. ولا يزال الوضع تحت السيطرة تماما”.

وفي 23 نيسان/ أبريل الجاري تم إطلاق قذائف هاون وقذائف مدفعية من الأراضي الأوكرانية على نقطة التفتيش الحدودية “تيتكينو” في مقاطعة كورسك، ونتيجة القصف اشتعلت النيران في مبنى إداري. تم فتح قضية جنائية بشأن واقعة إطلاق النار.

المصدر: وكالة تاس الروسية