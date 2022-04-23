الدفاع الروسية تعلن تدمير مركز لتخزين الأسلحة الغربية في أوديسا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف تدمير مركز لوجستي لتخزين الأسلحة الغربية القادمة من الولايات المتحدة وحلفائها إلى أوكرانيا في مطار عسكري بأوديسا الساحلية.

وقال: “دمرت صواريخنا بعيدة المدى عالية الدقة التي أطلقت من الجو مركزا لوجستيا في مطار عسكري بالقرب من مدينة أوديسا الساحلية، حيث تم تخزين كميات كبيرة من الأسلحة الأجنبية الواردة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية”.

وأضاف: “دمرت صواريخنا نهارا 22 موقعا عسكريا في أوكرانيا، وهي 3 مواقع للقيادة والمراقبة، و11 مركز إسناد عسكري، بالإضافة إلى تجمّعات للقوات الأوكرانية، كما بلغت خسائر النازيين أكثر من 200 فرد وأكثر من 30 عربة ودبابة”.

وتابع: “في مدينتي إليتشيفكا وكراماتورسك، تم تدمير 3 مستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة، وفي محيط بلدة نوفايا دميتروفكا، دمرنا بطارية للدفاع الجوي وثلاث محطات رادار”.

وأضاف: “خلال الـ24 ساعة الماضية، ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي 79 موقعا عسكريا في أوكرانيا، بينها 6 مراكز قيادة، و52 تجمّعا عسكريا، بالإضافة إلى 16 مستودعا للصواريخ وذخائر المدفعية والوقود، كما تم تدمير 4 عربات (Buk-M1) للدفاع الجوي في محيط بلدتي كوراخوفكا ورومانوفكا، بالإضافة إلى منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز (تور) في منطقة سيرغيفكا”.

وختم: “منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 141 طائرة، و110 مروحيات، و541 طائرة بدون طيار، و264 منصة صواريخ مضاد للطائرات، و2479 دبابة وعربة قتالية، و278 راجمة صواريخ، و1081 مدفعا و2321 مركبة عسكرية خاصة”.

المصدر: وكالات