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April 23 2022 - 23:42

شرودر: عزل روسيا سياسيا واقتصاديا مستحيل

منذ 23 mins 23 April، 2022
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أخبار دولية - المانيا

أكد المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر أنه لا يمكن عزل روسيا سياسيا واقتصاديا لمدة طويلة، نظرا لحاجة الصناعة الألمانية للمنتجات الروسية التي لا تقتصر فقط على النفط والغاز.

وقال شرودر لصحيفة “نيويورك تايمز”: “لا يمكن عزل دولة مثل روسيا سياسيا أو اقتصاديا على المدى الطويل. الصناعة الألمانية تحتاج إلى المواد الخام التي تمتلكها روسيا. هذا ليس فقط النفط والغاز، ولكن أيضا المعادن الأرضية النادرة هي مواد خام لا يمكن استبدالها ببساطة”.

وأضاف أنه بعد العملية الخاصة في أوكرانيا، سيتعين التعامل مع روسيا مرة أخرى… “هذا ما يحدث دائما”.

المصدر: وكالات

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