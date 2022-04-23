المفتي عبدالله: لعدم استغلال لقمة العيش لصالح الصوت الانتخابي

شدد مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله خلال استقباله وفودا أهلية وروحية في دار الإفتاء الجعفري في صور، على “ضرورة الإقلاع عن استغلال مصالح الناس ولقمة عيشهم وزيادة أزماتهم الاقتصادية والصحية لصالح الصوت الانتخابي”.

وأضاف: “إن الناخب اللبناني وخاصة أهل العقيدة والفكر والنهج والذين لهم تاريخ عريق في الجهاد والنضال سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع دون تلك المؤثرات والضغوطات التي تمارس عليهم لجرهم إلى مواقف لا تنسجم مع تاريخهم وتوجهاته”.

وختم القاضي عبد الله: “ما يحصل في فلسطين يبشر بتطور حركة الصراع وتحقيق أهداف مميزة للمقاومة والمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، وإننا مدعوون جميعا لكي نقف معهم في مواجهتهم مع العدو الصهيوني الذي لا يزال يقمع ويقتل ويدمر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام