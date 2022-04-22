وقفة مساندة للأسير المضرب عن الطعام خليل العواودة أمام منزله في إذنا بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2022 - 23:58

وقفة مساندة للأسير المضرب عن الطعام خليل العواودة أمام منزله في إذنا بالضفة المحتلة

منذ 13 mins 22 April، 2022
الاسير عواودة
عربي وإقليمي - فلسطين

نظمت هيئة شوؤن الأسرى والمحررين في محافظة الخليل وعائلة الأسير في سجون العدو الاسرائيلي المضرب عن الطعام لليوم 51 على التوالي خليل عواودة رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، وقفة مساندة له أمام منزل عائلته في بلدة إذنا غرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير الهيئة في محافظة الخليل إبراهيم نجاجرة إن “الأسير العواودة يعاني ظروفا صحية صعبة، وان الاحتلال لا يزال يحتحزه في عيادة سجن الرملة”، محملا “الاحتلال المسؤولية عن حياته”.

بدوره، قال محمد عواودة والد الأسير إن نجله “فقد الكثير من وزنه ولديه آلام حادة في جسمه، ويستفرغ دما، وأصبح جسمه هزيلا”، مشيرا إلى أن “الاحتلال يتعمد التضليل في كشف الوضع الصحي لنجله”.

المصدر: وكالة وفا

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