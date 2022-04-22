5 أعراض قد تشعر بها عد تجاوز الحد الموصى به من السكر

في العديد من المنازل، يعني قدوم رمضان الاستمتاع بمختلف الحلويات، مثل اللقيمات الحلوة، والقطايف، والكنافة، وغيرها. ولكن من المهم الحرص على مراقبة كمية الحلويات التي تتناولها يوميًا.

ويُقدّر الحد المسموح من السكر للشخص البالغ بـ7 ملاعق صغيرة (34 جرامًا) يوميًا، وعند تعدّي الحد الموصى به من السكر، من المتوقع أن تعاني من هذه الأعراض:

-الخمول بعد الأكل

-الإرهاق والتعب خلال ساعات الصيام التالية

-الشعور بالعطش

-تراكم الدهون في الجسم

-ارتفاع السكر في الدم

ويوصى بأهمية التقليل من استهلاك الحلويات خصوصًا أثناء وجبة الإفطار، أو بعدها مباشرةً، لتجنّب تلك المضار.

المصدر: سي ان ان