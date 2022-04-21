حزب الله يدين التفجيرات التي استهدفت المصلين في مزار شريف في أفغانستان

أدان حزب الله بشدة التفجيرات الارهابية الآثمة التي استهدفت جموع المصلين والمدنيين ‏الابرياء في مدينة مزار شريف في افغانستان واوقعت العشرات بين شهيد وجريح. ‏

ويرى حزب الله فيها انتهاكا لحرمة شهر رمضان المبارك ولبيت من بيوت الله وتماديا خطيرا في ‏ازهاق الارواح البريئة يعكس همجية ووحشية هؤلاء القتلة المجردين من كل القيم الانساية ‏والاخلاقية والدينية.‏

وقال حزب الله “ان امعان تنظيم داعش الوهابي الارهابي في ارتكاب هذه المجازر البشعة بات يستدعي ‏تحركا فوريا من الحكومات الاسلامية والمرجعيات الدينية الفاعلة لادانة هذا الفكر الضال ‏ومحاصرته وتتبع هذه الخلايا الإرهابية ووضع حد لإجرامها وفسادها، كما يفرض على ‏السلطات الافغانية التصدي بحزم لهذه الجماعات المجرمة وتوفير الحماية للمواطنين ‏واتخاذ اقصى التدابير للحيلولة دون وقوع حوادث مماثلة.”

وختم حزب الله بيانه “نسأل الله تعالى الرحمة للشهداء الابرار والعافية للجرحى وللشعب الافغاني المظلوم الامن ‏والسلام”.

المصدر: موقع المنار