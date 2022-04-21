وسائل إعلام: ألمانيا قلصت قائمة المساعدات العسكرية المحتملة لأوكرانيا إلى النصف

أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية بأن برلين قلصت قائمة الأسلحة والمعدات العسكرية التي كانت تدرس احتمال تقديمها لأوكرانيا، إلى النصف.

وقالت الصحيفة إنها اطلعت على وثيقة، تشير إلى أن قائمة الأسلحة والمعدات التي طلبتها أوكرانيا أصلا تم تقليصها من 48 صفحة إلى 24 صفحة.

ومن 15 نوعا من الأسلحة التي طلبتها كييف، بقت على القائمة 3 مواد فقط، مع الإشارة إلى البديل المحتمل، حسب الصحيفة.

وقال التقرير إنه تم حذف جميع الأسلحة الثقيلة التي طلبتها كييف، من القائمة.

وأضافت “بيلد” أن التعديلات تم إدخالها بمبادرة من مكتب المستشار الألماني أولاف شولتز، فيما أعربت شركات الصناعات العسكرية الألمانية عن استعدادها لتقديم الكثير من المواد التي تم حذفها، على الأمد القصير والمتوسط.

المصدر: وكالات