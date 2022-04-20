رئيس رابطة متفرغي اللبنانية: الجامعة ملك الشعب اللبناني ومسؤوليته الحفاظ عليها اذا عجز أهلها – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2022 - 19:28

رئيس رابطة متفرغي اللبنانية: الجامعة ملك الشعب اللبناني ومسؤوليته الحفاظ عليها اذا عجز أهلها

منذ 59 mins 20 April، 2022
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لبنان

أشار رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور عامر حلواني في بيان، الى “أنها لعبة ممجوجة ومكشوفة ومستنكرة بتدافع المعنيين كرة المسؤولية بتعطيل ملفات الجامعة”.

وقال: “هناك من يحمل رئيس الجمهورية المسؤولية كاملة عن التعطيل بسبب وضعه ملف العمداء التحاصصي الطائفي – السياسي كشرط أول للانتهاء منه قبل العبور الى الملفات الأخرى. ولكن الحقيقة أنهم كلهم مسؤولون لأنهم لا يكترثون إذا انهارت الجامعة الوطنية أو تعطلت. هذه الطريقة في إدارة الملفات والمؤسسات هي التي أدت إلى انهيار البلد ومؤسساته”.

أضاف: “قلنا لهم الجامعة في خطر وهناك فرصة أخيرة لتثبيت أساتذتها وموظفيها فيها على الرغم من أن الرواتب فقدت قيمتها، ولكن رغم ذلك صموا آذانهم. سوف تتحول الجامعة إلى شبه جامعة”.

وختم: “الجامعة ملك الشعب اللبناني ومسؤوليته الحفاظ عليها اذا ما عجز أهلها عن ذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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