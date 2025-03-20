“رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية” أعلنت عن إضراب تحذيري

أعلنت “الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية” في بيان لها يوم الاربعاء “الإضراب التحذيري ضمن المكاتب يومي الخميس والجمعة المقبلين في 20 و21 آذار/مارس 2025″، واكدت ان “هذه الخطوة ستكون إنذاراً أولياً لإعادة النظر بواقع الجامعة والعاملين فيها ومراجعةً للمطالب التي سلمتها الرابطة للوزيرة بعد نيل الحكومة الثقة”.

واشار البيان الى “وجوب دفع بدل الإنتاجية لهذا الشهر ضمن المهلة المحددة وقبل الاعياد، ثم التحدث بعدها بالآلية الجديدة عند صدور موازنة الجامعة”، وشدد على ان “هذا الحق مقدس لانه يمس حياة عائلاتنا خصوصاً واننا في شهر الصوم ولا نعلم اذا كان المسؤولون يدركون أعباء هذا الشهر أم يعيشون في كوكب آخر”.

ولفتت الهيئة الى انها “تبقي اجتماعاتها مفتوحة للتصعيد الميداني أمام مقرات الجهات المقصرة بحق جامعتنا ولا عودة الى الوراء حتى تحقيق كل ما يؤمن الحياة الكريمة لعائلاتنا”، واكدت “أننا لسنا هواة تصعيد، لكن هذا التحرك جاء بعد المحاولات المستمرة للقاء وزيرة التربية عبر مكتبها ومستشاريها الذين وعدوا بالتواصل معنا ثم غابوا حتى عن الرد على اتصالاتنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام