“رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية” تعلن تعليق الإضراب

أعلنت “الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية” في بيان لها يوم الاحد أنها “استطاعت التواصل وايصال الصرخة لجميع الأطراف المعنية بملف الجامعة وفي طليعتهم وزيرة التربية ريما كرامي والنائب أشرف بيضون ورئيس الجامعة البروفسور بسّام بدران”.

وقالت الهيئة “انطلاقاً من أن السبب المباشر للتحرك المفتوح قد انتفى والمستحقات المالية باتت بحكم المدفوعة وأن المطالب الأخرى شهدت تقدماً مهما وتسير في الإتجاه الصحيح ولكنها بحاجة لبعض الوقت المتعلق بالمسار الروتيني الرسمي، فإننا نجد أن تمديد الإضراب لن يفضي إلى تحقيق أي شيء جديد وخاصة أن جميع الجهات الرسمية متوافقة على أحقية مطالبنا وتعمل معنا لتحقيقها”.

وتابعت الهيئة “بناءً عليه، نجد أن تعليق التحرك الحالي بات ضرورةً لإعادة الأمور إلى مسارها الحواري الطبيعي الذي بدأناه مع حضرة الوزيرة ونستمر به مع رئيس الجامعة”، واضافت “لأننا نريد أكل العنب لا قتل الناطور، نجد أنفسنا مسؤولين عن الذهاب بهذا الخيار الذي يحفظ الجامعة من جهة وحقوقنا التي ثبتناها من جهة ثانية، وكمبادرة حسن نية، نعلن تجميد التحرك لمدة شهر كامل، نقوم خلاله باستكمال الحوار وتقييم التقدم الحاصل في مختلف الملفات، ليُبنى على الشيء مقتضاه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام