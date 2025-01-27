الجامعة اللبنانية: الحرية لمدراء فروع الجنوب باتخاذ القرار المناسب يوم الإثنين

أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية في بيان لها مساء الأحد انه “عطفا على قرار وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، قرر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران ترك الحرية لمدراء الفروع في الجنوب باتخاذ القرار المناسب لجهة التوقف عن التدريس والأعمال الإدارية يوم غد الاثنين الواقع في 27 كانون الثاني 2025”.

وسبق، ان أعلن وزير التربية انه “يترك لمديري المدارس والمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة على تنوعها في محافظتي الجنوب والنبطية فقط تقدير الوضع واتخاذ القرار لجهة إقفال مدارسهم غدا او إبقائها مفتوحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام