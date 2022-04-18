ثلاث وفيات بكوفيد-19 في شنغهاي هي الأولى منذ بداية الحجر

أبلغت الصين عن ثلاث وفيات جراء كوفيد-19 في شنغهاي الاثنين هي أولى الحالات التي يعلن عنها رسميا منذ بدء الحجر نهاية آذار/مارس في العاصمة الاقتصادية الصينية.

وسجل العملاق الآسيوي الذي يتبع استراتيجية صفر كوفيد رسميا 4641 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الذي اكتشِف على أراضيه نهاية 2019.

وقالت حكومة شنغهاي على مواقع التواصل الاجتماعي إن الأمر يتعلق بثلاثة مسنين كانوا يعانون أمراضا و”تدهورت حالتهم” بعد دخولهم المستشفى و”توفوا بعد ثبوت عدم جدوى كل الجهود المبذولة لإنعاشهم”.

وأوضحت أن المتوفين الثلاثة امرأتان (89 و91 عاما) ورجل (91 عاما)، مشيرة إلى أنهم كانوا يعانون مجموعة أمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

تواجه العاصمة الاقتصادية شنغهاي أسوأ تفش للفيروس منذ بداية الجائحة وفرض حجر على جميع السكان البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة منذ مطلع نيسان/أبريل.

المصدر: ا ف ب