الأقوى منذ عام 1949… إعصار بيبينكا يجتاح شنغهاي

لزم عشرات ملايين السكان في شنغهاي وساحل الصين الشرقي منازلهم اليوم الاثنين مع مرور الإعصار “بيبينكا” وهو الأقوى الذي يضرب هذه المنطقة منذ العام 1949، مما أدى إلى إلغاء رحلات جوية وعمليات إجلاء، وفق ما أوردت وكالة “فرانس برس”.

وعبر الإعصار أولا في الفيليبين ومن ثم اليابان، ليضرب اليابسة في شرق المدينة في لينغانغ نيو سيتي في منطقة بودونغ قرابة الساعة 07,30 وقد أطلق الانذار الأحمر فيها.

ومع رياح تصل سرعتها إلى 151 كيلومترا في الساعة، ذكرت محطة التلفزيون الرسمية “سي سي تي في” أنه “الإعصار الأقوى الذي يضرب اليابسة في شنغهاي منذ العام 1949”.

وألغيت كل الرحلات في المطارين الرئيسيين في شنغهاي مع اقتراب الإعصار من الساحل الشرقي أحد أكثر مناطق البلاد تعدادا للسكان. ونصحت بلدية شنغهاي سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليون نسمة ملازمة منازلهم في حين أجلي تسعة آلاف شخص من منطقة شونغمينغ وهي جزيرة تقع عند مصب نهر يانغتسي.

وأغلقت الطرق السريعة اعتبارا من الساعة الأولى صباحا مع تحديد السرعة بأربعين كيلومترا في الساعة في شوارع المدينة.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية الصينية “شينخوا” السبت أن الاعصار يتزامن مع عيد منتصف الخريف وهو يوم عطلة رسمي في البلاد توقعت الشركة المشغلة للسكك الحديد أن يسافر خلاله 74 مليون شخصا.

وفي هذا الإطار، دعت وزارة إدارة الكوارث الموظفين إلى توخي الحذر بسبب “التنقل الكبير” للسكان.

المصدر: وكالات