رئيس صربيا: فرض العقوبات على روسيا أمر لا أخلاقي وبلا معنى

اعتبر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن فرض العقوبات هو أمر غير أخلاقي ولا معنى له، ولهذا فإن بلاده لم تنضم إلى العقوبات ضد روسيا.

قال فوتشيتش: “يتوجب عليّ فرض عقوبات على روسيا، وسأتلقى جوائز في أي مكان، وسأصبح أفضل ديمقراطي. لكن من غير الأخلاقي فرض عقوبات، وإلى جانب ذلك، لا تأتي بنتائج. لقد دعمتنا روسيا دائما في قضية وحدة الأراضي، لا تنسوا 2015 والمبادرة البريطانية التي نصت على إعلان الصرب كشعب مذنب بارتكاب إبادة جماعية”.

وأكد الرئيس الصربي وفي وقت سابق أن صربيا تدعم وحدة أراضي أوكرانيا، لكنها لن تفرض عقوبات ضد روسيا.

وأشار إلى أن صربيا تعتبر روسيا وأوكرانيا دولتين شقيقتين، وتأسف لما يحدث، ومستعدة لتقديم مساعدات إنسانية إلى كييف.

المصدر: وكالات