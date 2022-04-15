الدفاع الروسية: سنزيد ضرباتنا ضد كييف رداً على أي هجمات تستهدف الأراضي الروسية

قالت وزارة الدفاع الروسية إن “عدد وحجم الضربات الصاروخية ضد أهداف في كييف سيزداد رداً على أي هجمات أو تخريب يستهدف الأراضي الروسية”. وجاء في بيان الوزارة الجمعة “سيتم زيادة عدد وحجم الضربات الصاروخية على أهداف في كييف ردا على ارتكاب قوات كييف لعمليات تخريب على الأراضي الروسية”.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة تصدي أنظمة الدفاع الجوية الروسية فوق بيلغورود لصواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه الأراضي الروسية. في منطقة تشرنيغوف، أسقطت منظومة الدفاع الروسية S-400 مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 هاجمت نقاط في منطقة بريانسك.

المصدر: روسيا اليوم