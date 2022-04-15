رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية: لا مكان للغزاة في قدسنا واقصانا وسوف ننتصر في صراع الإرادة والهوية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2022 - 12:34

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية: لا مكان للغزاة في قدسنا واقصانا وسوف ننتصر في صراع الإرادة والهوية

منذ 60 mins 15 April، 2022
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