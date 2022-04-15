“واتساب” يختبر خاصية جديدة للتواصل تستهدف الـ “مجتمعات”

قالت خدمة التراسل الفوري “واتساب” المملوكة لشركة “ميتا بلاتفورمز”، أمس الخميس، إنها “تختبر خاصية جديدة أطلقت عليها وصف (مجتمعات)، تستهدف تنظيم المجموعات في هياكل أكبر، بحيث يمكن استخدامها في أماكن العمل والمدارس”.

وقال ويل كاثكارت، رئيس “واتساب” في مقابلة مع “رويترز” إنّ “الخاصية ستجمع المجموعات، التي تضم بحد أقصى 256 مستخدماً، تحت مظلات أكبر، حيث يمكن للمسؤولين عن إدارتها إرسال إشعارات لتجمع يضم الآلاف”.

وأضاف أنّ هذه الخدمة “مخصصة للمجتمعات التي أنتَ جزء منها بالفعل في حياتك، وتقوم باتصال خاص”، مشيراً إلى أنواع أخرى مشابهة من أطر الاتصال مثل: “سلاك” أو “ميكروسوفت تيمز”.

وأوضح كاثكارت أنه “لا توجد خطط حالية لفرض رسوم على الخاصية الجديدة التي يتم اختبارها بشكل تجريبي مع عدد صغير من المجتمعات العالمية”، لكنه لم يستبعد توفير “ميزات خاصة للمؤسسات” في المستقبل.

وقالت شركة “واتساب”، المشفّرة بين المرسل والمستقبِل، والتي لديها نحو ملياري مستخدم، إنّ “ميزة المجتمعات ستكون مشفّرة أيضاً من الطرفين”.

من جهته، قال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” في تدوينة إنّ (مجتمعات) ستعمل خلال الأشهر القادمة، مضيفاً أنّ “ميتا ستنشئ ميزات تراسل مجتمعية لفيسبوك وميسنجر وإنستغرام”.

المصدر: الميادين