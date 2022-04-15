فلسطين المحتلة : مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2022 - 02:02

فلسطين المحتلة : مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط الخليل

منذ 1 ساعة 15 April، 2022
أخبار موقع المنار

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