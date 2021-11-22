اندلاع مواجهات مع الاحتلال الصهيوني في باب الزاوية وسط الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 22 2021 - 00:32

اندلاع مواجهات مع الاحتلال الصهيوني في باب الزاوية وسط الخليل

منذ 42 mins 21 November، 2021
مواجهات
عربي وإقليمي - فلسطين

اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.
ووفق المصادر الفلسطينية، فقد اندلعت المواجهات على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، واجتاز جنود مدججون بالسلاح الحاجز مقتحمين وسط المدينة، وأطلقوا قنابل الصوت صوب المواطنين في باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري.

و ذكر اعلام العدو، أن جندياً “إسرائيلياً” أصيب بجراح في البلدة القديمة في القدس المحتلة.
وأفادت المصادر، أن الجندي أصيب بعد إلقاء زجاجة حارقة تجاهه قرب البلدة القديمة في القدس.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة