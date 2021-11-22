اندلاع مواجهات مع الاحتلال الصهيوني في باب الزاوية وسط الخليل

اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

ووفق المصادر الفلسطينية، فقد اندلعت المواجهات على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، واجتاز جنود مدججون بالسلاح الحاجز مقتحمين وسط المدينة، وأطلقوا قنابل الصوت صوب المواطنين في باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري.

و ذكر اعلام العدو، أن جندياً “إسرائيلياً” أصيب بجراح في البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأفادت المصادر، أن الجندي أصيب بعد إلقاء زجاجة حارقة تجاهه قرب البلدة القديمة في القدس.

المصدر: فلسطين اليوم