الدفاع الروسية: اكتشاف طائرات مسيرة مجهزة لرش مواد بيولوجية في جنوب أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اكتشاف قواتها طائرات مسيرة مزودة بأجهزة خاصة برش مواد بيولوجية في مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا.

وأعرب قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، إيغور كيريلوف، أثناء إحاطة قدمها الخميس، عن “قلق موسكو إزاء عثور الوحدات الاستخباراتية لقواتها المسلحة في التاسع من آذار/مارس، في أراضي مقاطعة خيرسون، على ثلاث طائرات مسيرة مزودة بحاويات يصل حجمها 30 لترا وأجهزة رش”.

وتابع كيريلوف “وفقا للمعطيات المتوفرة، كانت أوكرانيا قد اقتنت في كانون الثاني/يناير 2022 عبر منظمات وسيطة أكثر من 50 جهازا من هذا النوع يمكن استخدامها لرش مواد بيولوجية ومواد كيميائية سامة”.

كما اتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة باختبار عقاقير بيولوجية خطيرة على نزلاء مستشفى نفسي في مدينة خاركوف شرق أوكرانيا خلال فترة ما بين عامي 2019 و2021.

المصدر: روسيا اليوم