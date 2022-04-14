واشنطن: نواصل الإصرار على مشاركة أوكرانيا في قمة G20 ومنع روسيا منها

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تواصل الإصرار على مناقشة مشاركة أوكرانيا في قمة مجموعة العشرين المقبلة، ومنع روسيا من المشاركة فيها.

واعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الأربعاء، أنه من الصعب التكهن بشأن تنظيم قمة العشرين، مشيرة إلى أن القمة ستعقد بعد 7 أشهر.

وقالت: “ليس بوسعي أن أحدد كيف سيكون ذلك في المراحل النهائية”، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان سعي واشنطن لمشاركة أوكرانيا يتسبب بالانقسام بين أعضاء مجموعة العشرين، وما إذا كان يفشل جدول الأعمال المقترح من قبل إندونيسيا.

وأكدت أن إدراج أوكرانيا على جدول الأعمال “لا يعني أن الأمر متعلق بالأعمال القتالية في مكان الأحداث. ونحن سنكون بحاجة إلى إعادة إعمار أوكرانيا. وأوكرانيا قدمت طلبا للحصول على العضوية في الاتحاد الأوروبي”.

وأشارت إلى أن هناك “كثيرا من المواضيع التي يمكن مناقشتها، وأن أعمال روسيا والرئيس بوتين تحولها إلى بلاد لا يجب أن تشارك في الفعاليات الدولية حسب رأي الرئيس (الأمريكي جو بايدن)”.

وكانت وكالة “بلومبرغ” قد أفادت نقلا عن مصادرها بأن الولايات المتحدة كانت تمارس ضغطا على إندونيسيا، التي تترأس مجموعة العشرين حاليا، لمنع روسيا من المشاركة في قمة المجموعة في نوفمبر المقبل.

المصدر: وكالات