قوى الأمن الداخلي: شعبة المعلومات اوقفت مروج مخدرات في محلة الدورة على متن دراجة آلية

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي

“في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج المخدرات التي تفتك بالمجتمع اللبناني، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول قيام مجهول بترويج المخدرات في محلة الدورة والمناطق المحيطة بها على متن دراجة آلية.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت الى تحديد هوية المروج، ويدعى:

– ر. س. (مواليد عام ۱۹۸٢، لبناني)

وهو مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم مخدرات.

بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيدا لتوقيفه.

بتاريخ 6-٤-٢٠٢٢، وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريات شعبة المعلومات في محلة الدورة خلال قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية نوع ” هوندا ” لون ذهبي دور لوحات، فعملت على تنفيذ كمين محكم أسفر عن توقيفه وضبط الآلية، وعثرت بحوزته على كمية من المواد المخدرة المقسمة والمعدة للتزويج، عبارة عن: / 82،6 / غ قائم من مادة الكوكايين، و /14،5/ غ قائم من الماريجوانا، و / 92،5/ غ قائم من حشيشة الكيف، ومبالغ مالية وهاتف خلوي.

بتفتيش منزله ضبطت / ٣٢٦،٢ / غ قائم من مادة الماريجوانا، و/35،5/غ قائم من مادة الكوكايين، و/46،6/ غ قائم من حشيشة الكيف، و /4/ مصاف حديدية، ومطحنة كهربائية تستخدم في تعاطي المخدرات، و / 4 / أجهزة خلوية.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه منذ حوالي / 4 / أشهر بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في مختلف مناطق ساحل المتن. أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات والدراجة الآلية المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية