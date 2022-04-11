علي فيصل: لا يمكن مواجهة العدوانية الاسرائيلية إلا بالمقاومة

قال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي لـ”الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” علي فيصل “لا يمكن للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ان يقفا مكتوفي الايدي امام تغول الاحتلال في ممارساته العدوانية”، وتابع “هذه العدوانية لا يمكن مواجهتها الا عبر المقاومة بمختلف اشكالها المسلحة والشعبية”.

وأكد فيصل ان “العمليات البطولية في النقب والخضيرة وفي بني براك وتل ابيب وفي كل مواقع النضال فوق ارض فلسطين تأتي في توقيتها الصحيح وتؤكد حيوية الشعب الفلسطيني وقدرته الدائمة على الرد في اي مكان”، وشدد على أن “الشعب الفلسطيني ورغم كل ما يعيشه من معاناة سياسية واقتصادية وحصار لا يمكن ان يسمح لهذا المحتل بأن يهنأ فوق ارضنا، وسيبقى يدفع اثمان احتلاله حتى يحمل عصاه ويرحل”.

المصدر: بريد الموقع