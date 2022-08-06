علي فيصل يدين العدوان الإسرائيلي على غزة: لتوفير الغطاء السياسي للمقاومة بردها الموحد

استنكر نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل “العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أدى إلى استشهاد القائد تيسير الجعبري وعدد أبناء الشعب في جريمة جديدة سجلت في مسلسل العدوان المستمر على شعبنا الفلسطيني والذي اشتد ضراوة في الأشهر الأخيرة، الهدف من العدوان هو تمكين الشعب والمقاومة”.

ودعا فيصل إلى “تعزيز الوحدة الوطنية سواء على الصعيد الميداني من خلال الحركات الشعبية وأنشطة المقاومة في الضفة الغربية وتوفير الغطاء السياسي لها وحمايتها أو على مستوى الدولة ومستوى الرد العسكري الموحد لفصائل المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة لتفويت الفرصة على العدو ، لأن عدوانه على كل الشعب على طول فلسطين التاريخية”.

وقال فيصل إن “الحد الادنى مما هو مطلوب على المستوى الوطني هو التعاطي مع العدوان الصهيوني بشكل وطني بعيدا عن الانقسام وتداعياته، ودعم المقاومة بجميع اشكالها على مساحة كل الارض الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزه وجعل العدو يدفع ثمن عدوانه”، وتابع “هذا ما يتطلب المبادرة فورا الى تطبيق قرارات المجلس المركزي بجميع عناصرها باعتبارها برنامجا نضاليا ووطنيا آن الأوان كي يتم وضعها موضع التنفيذ، والسعى لوضع اسرائيل امام المحاكمة الدولية”، داعيا “لتحرك شعبي دولي داعم للشعب الفلسطيني”.

المصدر: بريد الموقع