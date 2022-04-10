متعاقدون ومدربون وطلاب في اللبنانية اعتصموا أمام منزل ميقاتي في طرابلس

نفذ الأساتذة المتعاقدون والمدربون والطلاب في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الميناء- طرابلس، للمطالبة ب”إقرار ملف التفرغ وإنصاف الأساتذة المتعاقدين اسوة بباقي أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة، وتسوية اوضاع المدربين، واعادة النظر بصورة عاجلة ونهائية بموازنة الجامعة التي ان اقرت بالوضع الحالي لا تكفي لتشغيل الجامعة لمدة شهرين”.

وكانت كلمات لكل من رئيس رابطة متفرغي الجامعة اللبنانية الدكتور عامر حلواني والدكتورة نبراس نجا وحسان ذكريا والطالبة ريم حسن، وشدد الجميع على “ضرورة اقرار الملفات المصيرية لاستمرارية الجامعة اللبنانية ووقف المحاصصة”، رافضين “ان تتحول الجامعة الوطنية الى جامعة رمزية”. كما طالبوا بـ”إقرار أبسط حقوق الاساتذة والمدربين والموظفين لاسيما النقل والضمان والطبابة والمنح المدرسية”.

ورفع المعتصمون لافتات طالبوا فيها بـ”إنهاء عقود المصالحة التي باتت تشكل خطرا على حياتهم الاجتماعية، وبضرورة إعادة التوازن إلى كل مكونات الجامعة اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام