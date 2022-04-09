لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية يشيد بعملية تل أبيب البطولية

أشاد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية بالعملية النوعية التي نفذها الفدائي الفلسطيني البطل رعد حازم في قلب تل ابيب، والتي نجح خلالها في قتل وجرح العديد من المستوطنين الصهاينة.

وأكد اللقاء، أن الفدائي رعد تمكن لوحده من هز الأمن والاستقرار في مركز الثقل السكاني والإقتصادي للكيان الصهيوني، وحوّل مدينة تل أبيب إلى ساحة حرب أسقط خلالها المنظومة الأمنية الصهيونية، وأربك الكيان كله وكشف هشاشته، وأثبت للعالم أن قضية فلسطين لا يمكن طمسها أو تجاهلها، وأن المستوطنين الصهاينة لا يمكنهم أن ينعموا بالامن والاستقرار والحياة الطبيعية على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية في أرضه ووطنه.

ورأى اللقاء أن تصاعد العمليات الفدائية إنما هو رد عملي على الإحتلال وعمليات القمع والإرهاب ومصادرة الأراضي والاعتداءات الصهيونية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

ولفت اللقاء الى أن تواتر العمليات الفدائية أكد أن آلة الإرهاب الصهيونية أو لقاءات التطبيع لا يمكنها أن تخمد أو تضعف روح وإرادة المقاومة لدى أبناء فلسطين، الذين يثبتون من خلال عملياتهم الفدائية الجريئة والشجاعة أنهم أكثر تصميماً من أي وقت مضى على مواصلة طريق المقاومة الشعبية والمسلحة، حتى تحرير فلسطين المحتلة من النهر إلى البحر.

وجدد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية وقوفه الدائم الى جانب المقاومة الفلسطينية الشعبية والمسلحة ضد الإحتلال الصهيوني، ودعا جماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى المزيد من الدعم والتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني.

المصدر: بريد الموقع