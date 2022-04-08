لافروف: اقترحنا بيلاروس كإحدى الدول الضامنة في “الاتفاق الروسي الأوكراني”

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف “اقترحنا أن تكون بيلاروس إحدى الدول الضامنة للمعاهدة الروسية الأوكرانية المستقبلية والآن يتم الاتفاق على جميع القضايا بما فيها الدول الضامنة”.

وأضاف لافروف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، “لا أريد الخوض في تفاصيل عملية التفاوض ومحتواها. أريد فقط أن أقول إنه بناء على طلب الجانب الأوكراني، يجب أن يكون الوضع المحايد غير التكتلي وغير النووي مصحوبا بضمانات”.

وتابع قائلا لافروف بعد محادثات مع وزير الخارجية الأرمني: “إن جيران أوكرانيا يودون رؤية كل الدول المجاورة لأوكرانيا وعدد من الدول الأخرى ضمن ضامنين للأمن، بما في ذلك الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي”.

وأضاف الوزير “لقد اقترحنا أن تكون جمهورية بيلاروس من بين هذه الدول الضامنة. والآن يتم الاتفاق على كل هذه القضايا، بما في ذلك النطاق الكامل للدول الضامنة. ونحن نؤيد أن تكون بيلاروس من بينها”.

المصدر: نوفوستي