قوات الاحتلال تنصب الحواجز وتوقف المركبات في حي رأس العامود بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2022 - 12:56

قوات الاحتلال تنصب الحواجز وتوقف المركبات في حي رأس العامود بالقدس المحتلة

منذ 6 mins 8 April، 2022
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