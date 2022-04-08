الشيخ ياسين: للبدء بالاصلاحات الادارية والمالية وتفعيل الاجهزة الرقابية لوقف المتاجرة بجوع الناس

تمنى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين في خطبة الجمعة في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور، أن “يستغل المسؤولون في لبنان الاجواء الايجابية التي تلوح في أفق الازمة والمتمثلة بالاتفاق الاولي مع صندوق النقد وعودة السفراء العرب شرط ان لا يكون ذلك ضمن اطار الحملات الانتخابية فقط”، مشددا على “ضرورة البدء بالاصلاحات الادارية والمالية كمقدمة لازمة وضرورية للخروج من الازمة”.

وتابع” إننا وفي اجواء شهر رمضان نطالب الاجهزة الرقابية بتفعيل عملها لوقف المتاجرة بجوع الناس، عبر الاحتكار ورفع الاسعار وهذا غير مقبول”.

واضاف “إننا في ذكرى شهادة اية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر ندعو الامة الاسلامية بكل مكوناتها للعودة الى الاسلام المحمدي الاصيل والاستفادة من فكر العلماء في مختلف المجالات”، مشدداً على ان السيد الشهيد الصدر ترك فراغا كبيرا في الحوزات العلمية التي كانت تغتني بمؤلفاته وفكره.

واشاد الشيخ ياسين “بالشعب الفلسطيني البطل وبمجاهديه اصحاب البصيرة الذين عاهدوا الله على قتال قتلة الانبياء”، مؤكداً ان العمليات الاخيرة “اثبتت ان الشعب الفلسطيني يتجه لتحرير ارضه بعيدا عن عمليات التطبيع التي لا تمت لا للاسلام ولا للعروبة بصلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام