وزير الخارجية الايراني يؤكد على الحل الدبلوماسي لأزمة اوكرانيا

أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، التأكيد على ضرورة التركيز على الحوار والحل الدبلوماسي لحل الأزمة الأوكرانية.

بحث وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية ومفاوضات فيينا. وهنأ وزير الخارجية العراقي نظيره الايراني بمناسبة حلول العام الهجري الشمسي الجديد وعيد نوروز وحلول شهر رمضان المبارك، واستعرض نتائج زيارته لموسكو ومحادثاته مع وزير الخارجية الروسي والاحداث في اوكرانيا.

من جانبه، هنأ وزير الخارجية الايرانية، نظيره العراقي بحلول شهر رمضان المبارك، ودعا إلى معالجة جذور الأزمة الحالية كمفتاح لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة أوراسيا.

كما استعرض الجانبان آخر الخطوات المتخذة في إطار العلاقات الثنائية، وأكدا “ضرورة الإسراع في تنفيذ جميع الاتفاقيات السابقة”. وفي هذا السياق، رحب وزير الخارجية العراقي بالدعوة التي وجهها اليه أمير عبداللهيان للقيام بزيارة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

المصدر: فارس