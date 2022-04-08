الدفاع الروسية: “النازيون الأوكرانيون” يرهبون المدنيين في خاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن “النازيين الجدد في أوكرانيا” يمارسون ترهيب المدنيين في خاركوف، مما أسفر عن وقوع إصابات بين السكان.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع مدير مقر التنسيق المشترك للعمل الإنساني في أوكرانيا الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إن “النازيين الجدد أجروا في منطقتي شيفتشينكوفسكي وخولودنو غورسكي بمدينة خاركوف نفذوا عمليات ترهيب عديمة الرحمة باستخدام مدافع الهاون عندما كان من المسموح للسكان بالخروج لشراء الأغذية والمستلزمات الحيوية”.

وأضاف أن “هناك جرحى بنتيجة عمليات القصف العشوائي”.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انطلقت في 24 فبراير الماضي.

وفي 25 مارس الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إتمام المرحلة الأولى من العملية وتنفيذ القوات الروسية “المهام الأساسية” لهذه المرحلة.

المصدر: نوفوستي