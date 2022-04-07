اجتماع بعبدا مع صندوق النقد: الازمة في لبنان تتطلب برنامجا إصلاحيا شاملا

لفت اجتماع بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون مع صندوق النقد الدولي في بيان له الخميس الى ان “لبنان يعاني من تراكمات أدت الى أزمة اقتصادية ومالية معقدة غير مسبوقة وعجز كبير في الميزان الخارجي وزيادة مضطردة في الدين العام، مما تسبب بإضعاف النظام المالي وتقييد الودائع ووقوع الشعب اللبناني تحت وطأة أزمة غير مسبوقة”.

وأشار البيان الى ان “الازمة تتطلب أولا برنامجا اصلاحيا شاملا لمعالجة التحديات المتراكمة، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وإرساء قواعد النمو المستدام والقوي”، وتابع “أعلن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، التزاماً راسخاً بالعمل على حل الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام