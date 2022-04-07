لوكاشينكو يكشف عن عملية خاصة لتحرير مواطنين بيلاروسيين محتجزين في أوكرانيا

كشف رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أن الاجهزة المختصة لبلاده نفذت عملية خاصة في أوكرانيا لتحرير مواطنين بيلاروسيين احتجزا هناك.

ونقلت وكالة “سبوتنيك بيلاروس” عن لوكاشينكو قوله: “لقد وصل الأمر إلى حد شروع هؤلاء الأوغاد في القبض على مواطنين لنا هناك، وخاصة سائقي السيارات الذين قدموا إلى هناك في ذلك الوقت”، في إشارة إلى فترة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي بدأت في 24 فبراير”.

وحسب الزعيم البيلاروسي، فقد تم احتجاز ألف ونصف عربة للحديد وحوالي مائة شاحنة بيلاروسية مع سائقيها في أوكرانيا.

وأكد لوكاشينكو أن مينسك حذرت كييف من عواقب مثل هذه الإجراءات، مضيفا أنه في نهاية الأمر نفذت قوات الأمن البيلاروسية عملية لإنقاذ مواطني البلاد.

وأوعز لوكاشينكو بمنح أوسمة حكومية لأولئك الذين حرروا سائقي الشاحنات، وشدد على ضرورة رد قوي إذا استمر الجانب الأوكراني في احتجاز البيلاروسيين.

المصدر: نوفوستي