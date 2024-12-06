بوتين ولوكاشينكو وقعا اتفاقات بشأن الطاقة الكهربائية والضمانات الأمنية

وقع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة في مينسك على اتفاقية بيلاروسية روسية بشأن تشكيل سوق طاقة كهربائية موحد لدولة الاتحاد.

وكان الطرفان قد استكملا في وقت سابق الإجراءات الداخلية اللازمة لتوقيع الاتفاقية على أعلى مستوى.

ويرجع قرار التوقيع على الوثيقة على مستوى رؤساء الدول إلى أن المسودة تم تطويرها كوثيقة تشكل جزءا من قانون الدولة الاتحادية وتشكل سوقا موحدة، ومن المفترض أن تخضع المعاهدة لإجراءات التصديق.

وقال رئيس وزارة الطاقة البيلاروسية أليكسي كوشنارينكو في وقت سابق من الجمعة إن “تنفيذ المرحلة الأولى من تشكيل سوق كهرباء موحد في الدولة الاتحادية سيبدأ في عام 2025”.

في هذه المرحلة، من المفترض أن يتم بناء جميع العلاقات من خلال مشغلي الشبكات المعتمدين، وهو ما سيتم تحديده من قبل الجانبين البيلاروسي والروسي.

كما وافق الجانبان الروسي والبيلاروسي على قرار بشأن المفهوم الأمني لدولة الاتحاد، وتم نشر قائمة بالوثائق الموقعة على موقع الكرملين الإلكتروني.

وجرت مراسم توقيع الوثيقة على هامش اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد، وحضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

المصدر: روسيا اليوم